Можно ли разрезать магнит так, чтобы один конец имел только северный полюс а другой только южный ?

Физика
Можно ли разрезать магнит так, чтобы один конец имел только северный полюс а другой только южный ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нельзя потому что у любого магнита есть северный и южный полюса
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