Все первообразные: F(x) = ((1+2x)^4 )/ 8 +C 4 = (1+2* -1)^4 /8 +C C = 4- (-1)^4 /8 = 4 - 1/8 =3 7/8 =3,875 Первообразная, проходящая через заданную М( -1;4) : F = ((1+2х)^4)/8 + 3,875