Слово клей, сколько слогов

Русский язык
Слово клей, сколько слогов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове клей- 1 слог---------------------
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