Падежи имен существительных у калитки у кустов сирени по дорожке огород дорожкам в палисаднике
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Падежи имен существительных у калитки у кустов сирени по дорожке огород дорожкам в палисаднике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У калитки-р.п у кустов сирени-р.п по дорожке- д.п дорожкам в палисаднике-д.п огород - и.п
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