Крупнейшие города Европы Северной Америке Срочно!! Очень
География
Крупнейшие города Европы Северной Америке Срочно!! Очень
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№ГородСтранаНаселение 1МехикоМексика8 873 017 2Нью-ЙоркСША8 175 133 3Лос-АнджелесСША3 819 702 4ЧикагоСША2 707 120 5ТоронтоКанада2 503 281 6ГаванаКуба2 181 324 7ХьюстонСША2 145 146 8Санто-ДомингоДоминиканская Республика2 023 029 9Экатепек-де-МорелосМексика1 734 701 10МонреальКанада1 620 693 11ТихуанаМексика1 590 420 12ПуэблаМексика1 590 256 13ГвадалахараМексика1 564 514 14Сьюдад-ХуаресМексика1 564 514 15ФиладельфияСША1 536 471 16ФиниксСША1 469 471 17Леон-де-лос-АльдамаМексика1 397 446 18Сан-АнтониоСША1 351 305 19ДалласСША1 279 910 20Сан-Диего
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