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2в(у+3)-2у(1-3в)-(в-3у
Математика
2в(у+3)-2у(1-3в)-(в-3у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2в(у+3)-2у(1-3в)-(в-3у)=2ву+6в-2у+6ву-в+3у=8ву+5в+у
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