1.как изменилось отношение АЛёши к деду после его рассказа о былом? 2.ОбъСните поче??у цыганок занимал "особенное место" в доме кашириных.Что привлекало в нём взрослых, Алёшу и детей ? Какие художественные средства использует п...

Гость: Гость:

Изначально Алеша приехав в Нижний невзлюбил здешних обитателей за злобу их и отношение, а деда своего и вовсе боялся, а после того как дед выпорол его до полу смерти за испорченную скатерть и вовсе возненавидел. Отношение изменилось, когда дед пришел к нему после этой порки, принес сладости и до вечера рассказывал о своей не простой жизни Бурлака, кем и был дед в юности, в ярких подробностях. И когда дед ушел Алеша понял что дед не злой и не страшный, ему даже трудно было поверить что это он его так жестоко высек.