1.как изменилось отношение АЛёши к деду после его рассказа о былом? 2.ОбъСните поче??у цыганок занимал "особенное место" в доме кашириных.Что привлекало в нём взрослых, Алёшу и детей ? Какие художественные средства использует п...
Литература
1.как изменилось отношение АЛёши к деду после его рассказа о былом? 2.ОбъСните поче??у цыганок занимал "особенное место" в доме кашириных.Что привлекало в нём взрослых, Алёшу и детей ? Какие художественные средства использует писатель ,рисуя "неутомимую, сомозабавную" пляску циганка , и как это позваляет автору передать своё отношение к герою повести?3. Чем отличаются уроки тётки натальи от уроков деда глава 2?4.чем объяснить , что среди постояльцев каширинского дома алёшу "особено крепко захватил " "нахлебник хорошое дело"? Вдумайтесь в портретные характеристики хорошего дела и устно опишите наружнось героя. Как алёша выражает сочувствствие хорошиму делу ?какие слова, передающие эмоциональные состояния героя-рассказчика, вам запомнились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально Алеша приехав в Нижний невзлюбил здешних обитателей за злобу их и отношение, а деда своего и вовсе боялся, а после того как дед выпорол его до полу смерти за испорченную скатерть и вовсе возненавидел. Отношение изменилось, когда дед пришел к нему после этой порки, принес сладости и до вечера рассказывал о своей не простой жизни Бурлака, кем и был дед в юности, в ярких подробностях. И когда дед ушел Алеша понял что дед не злой и не страшный, ему даже трудно было поверить что это он его так жестоко высек.
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