Сколько орфограмм в слове широкий 1, 2, 3, 4

Русский язык
Сколько орфограмм в слове широкий 1, 2, 3, 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 орфограммы это точно
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