Помогите решить задачу. К завтрашнему надо очень ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! Расстояние от посёлка Солнечное до Тучково 18км, а от Тучково до Маросейкино --- в 4 раза больше. За какое время пройдёт автобус расстояние от Солнечного ...

Математика
Помогите решить задачу. К завтрашнему надо очень ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! Расстояние от посёлка Солнечное до Тучково 18км, а от Тучково до Маросейкино --- в 4 раза больше. За какое время пройдёт автобус расстояние от Солнечного до Маросейкино, если скорость его движения 45км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18*4=72(км от Тучково до Маросейкино) 2)72+18=90( км от Солнечное до Маросейкино) 3)90/45=2(часа)
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