Помогите решить задачу. К завтрашнему надо очень ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! Расстояние от посёлка Солнечное до Тучково 18км, а от Тучково до Маросейкино --- в 4 раза больше. За какое время пройдёт автобус расстояние от Солнечного ...

Математика

Помогите решить задачу. К завтрашнему надо очень ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! Расстояние от посёлка Солнечное до Тучково 18км, а от Тучково до Маросейкино --- в 4 раза больше. За какое время пройдёт автобус расстояние от Солнечного до Маросейкино, если скорость его движения 45км/ч?

Автор: Гость