Составьте пожалуйста 10 примеров по есимше
Қазақ тiлi
Составьте пожалуйста 10 примеров по есимше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барған келген айтатын өтетін жүрер жүзбек алған санайтын бермейтін жүгірер
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