Составьте пожалуйста 10 примеров по есимше

Қазақ тiлi
Составьте пожалуйста 10 примеров по есимше
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Автор: Гость
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Гость:
Барған келген айтатын өтетін жүрер жүзбек алған санайтын бермейтін жүгірер
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