2. Какое слово будет иметь в словаре пометку высок. А. Дружище. Б.Бездарь. В. Безз??ветный. Г. Допотопный. Приведите пример стилистически окрашенного слова, укажите пометки. 5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствуе...

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2. Какое слово будет иметь в словаре пометку высок. А. Дружище. Б.Бездарь. В. Безз??ветный. Г. Допотопный. Приведите пример стилистически окрашенного слова, укажите пометки. 5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.

Автор: Гость