2. Какое слово будет иметь в словаре пометку высок. А. Дружище. Б.Бездарь. В. Безз??ветный. Г. Допотопный. Приведите пример стилистически окрашенного слова, укажите пометки. 5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствуе...
Русский язык
2. Какое слово будет иметь в словаре пометку высок. А. Дружище. Б.Бездарь. В. Безз??ветный. Г. Допотопный. Приведите пример стилистически окрашенного слова, укажите пометки. 5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Беззаветный. Бездарь (разг.,пренебрежительное) Дружище (разг., фамильярное) В. Бить баклуши. Все экзамены сданы успешно, и теперь я могу спокойно почивать на лаврах.
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