Закончи разбор слов по составу какие части слова еще надо обозначить подсвечник сахарница Юленька Подорожник девочка или бежим бесшумный скрипач берёзовый
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Закончи разбор слов по составу какие части слова еще надо обозначить подсвечник сахарница Юленька Подорожник девочка или бежим бесшумный скрипач берёзовый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под-приставка свеч-корень н-суффикс, ик-суффикс; сахар-корень н-суффикс и-суффикс на счет ц не знаю а-окончание; Юл-корень еньк-суффикс а-окончание; по-приставка дорож-корень н-суффикс ик-суффикс; дев-корень очк-суффис а-окончание; беж-корень им-суффикс; бес-приставка шум-корень н-суффикс ый-окончание; скрип-кореньач-суффикс; берез-корень оов-суффикс ой-окончание
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