2 класс ПОДЧЕРКНИТЕ ЗАГЛАВНУЮ БУКВУ В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ. Как получил своё имя город? Река Томь дала имя городу Томску. Город Владимир назван по имени осно вателя города_князя Владимира Красное Солнышко.Город Гороховец во Влад...
Русский язык
2 класс ПОДЧЕРКНИТЕ ЗАГЛАВНУЮ БУКВУ В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ. Как получил своё имя город? Река Томь дала имя городу Томску. Город Владимир назван по имени осно вателя города_князя Владимира Красное Солнышко.Город Гороховец во Владимирской области получил какое название потому, что в этой местности были огромные посевы гороха.
Ответ(ы):
Гость:
Надо подчеркнуть в слове Томь,Томску,ВладимирИ еще Владимира, Гороховец,Владимирской,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(54х3-1026):18+66 Измени порядок действий в выражении,не меняя чисел и знаков действий,и ??айди значение выражения.
Русский язык
Қазақ тiлi