2 класс ПОДЧЕРКНИТЕ ЗАГЛАВНУЮ БУКВУ В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ. Как получил своё имя город? Река Томь дала имя городу Томску. Город Владимир назван по имени осно вателя города_князя Владимира Красное Солнышко.Город Гороховец во Влад...

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2 класс ПОДЧЕРКНИТЕ ЗАГЛАВНУЮ БУКВУ В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ. Как получил своё имя город? Река Томь дала имя городу Томску. Город Владимир назван по имени осно вателя города_князя Владимира Красное Солнышко.Город Гороховец во Владимирской области получил какое название потому, что в этой местности были огромные посевы гороха.

Автор: Гость