2 механика открыли автомастерскую . В день они ремонтировали по 3 машины . Сколько машин они отремонтировали за 6 дней. это задача помогите!

Математика

2 механика открыли автомастерскую . В день они ремонтировали по 3 машины . Сколько машин они отремонтировали за 6 дней. это задача помогите!

Автор: Гость