2 механика открыли автомастерскую . В день они ремонтировали по 3 машины . Сколько машин они отремонтировали за 6 дней. это задача помогите!
Математика
2 механика открыли автомастерскую . В день они ремонтировали по 3 машины . Сколько машин они отремонтировали за 6 дней. это задача помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 3х6=18(машин)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите мне это решить! 1)2-(1 1/2+1/3)= 2)1 1/5-(2/2+3/10)= 3)3 2/3+1 1/8) 4)(11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 1/3
Математика
Чему равна скорость течения реки если собственная скорость катера равна 17 киломе??ров час а скорость его по течению реки 19 и 2 километров в час
Русский язык
Даны слова. Подумай, на какие две группы их можно разделить.Запиши слова по группа??. Желе, варенье, меню, шоссе, озеро, поле, пианино, печенье
Геометрия