2 ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ №1: Периметр прямоугольника равен 22 см, а его площадь 24 см^{2}. Найдите длины сторон прямоугольника. №2: Один из корней уравнение x^{2} - 7x+q=0 равен 13. Найдите другой корень и свободный член q.
Алгебра
2 ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ №1: Периметр прямоугольника равен 22 см, а его площадь 24 см^{2}. Найдите длины сторон прямоугольника. №2: Один из корней уравнение x^{2} - 7x+q=0 равен 13. Найдите другой корень и свободный член q.
Ответ(ы):
Гость:
Р=2(х+у) 22=2(х+у) разделим на 2 , получим полупериметр 11=х+у S=24 см², т.к. S=а*в, то 24 можно получит или 4*6 или 3*8, но 4+6=10, а у нас полупериметр 11, знасит стороны 3 см и 8 см или решить системой 2(х+у)=22 х*у=24
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