2 сынып казак тил 96 жаттыгу сойлем курау алдын ала рахмет
Қазақ тiлi
2 сынып казак тил 96 жаттыгу сойлем курау алдын ала рахмет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асан Айман жане Айдос ушеуи далага шыкты . Олар доп ойнайык деди . айдос доп алып шыкты . Олар доп ойнап конилди куйлеримен уйге кайтты
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