За блокнот и книгу заплатили 120р. Книга дороже блокнота в 5 раз. Сколько стоит каждая из покупок? сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены за покупку 1 книги

Математика

За блокнот и книгу заплатили 120р. Книга дороже блокнота в 5 раз. Сколько стоит каждая из покупок? сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены за покупку 1 книги

Автор: Гость