За блокнот и книгу заплатили 120р. Книга дороже блокнота в 5 раз. Сколько стоит каждая из покупок? сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены за покупку 1 книги

Математика
За блокнот и книгу заплатили 120р. Книга дороже блокнота в 5 раз. Сколько стоит каждая из покупок? сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены за покупку 1 книги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блокнот - х;  книга- 5х:  Всего- 120 рублей.  1) 5х+х=120  6х=120 l :6  х=20 (руб.й)- блокнот  2) 20*5=100 (руб.)- книга 100:20 =5 блокнотов можно купить на 100 рублей 120:20=6 блокнотов 
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