2- тапсырма помогите пожалуйсто!!!!!!
Қазақ тiлi
2- тапсырма помогите пожалуйсто!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алғақадам басты ол жоғары көтерілді сен ілгері жүр мұнда ешкім жоқ
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