Реши кроссворд по горизонтали:1.единица длины 2.компонент деления. 3.геометрическа?? фигура. по вертикали 4.часть прямой 5.арифметическое

Математика
Реши кроссворд по горизонтали:1.единица длины 2.компонент деления. 3.геометрическа?? фигура. по вертикали 4.часть прямой 5.арифметическое
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр 3 круг 5 среднее
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