Помогите срочно решить пжл
Химия
Помогите срочно решить пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mg(OH)2+ZnSo4=Zn(OH)2+MgSo4 mg+2oh+zn+so4=zn(oh)2+mg+so4 2oh+zn=zn(oh)2 2)MgSo4+BaCO3=MgCO3+BaSO4 mg+so4+ba+co3=mg+co3+baso4 so4+ba=baso4 3)MgCo3+2HCL=H2O+CO2+MgCl2 mg+co3+2h+2cl=h2o+co2+mg+2cl co3+2h=h2o+co2
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