Сократи обыкновенные дроби и выбери те, которые можно записать в виде конечных де??ятичных дробей 51_68 , 39_65 , 85_185

Математика

Сократи обыкновенные дроби и выбери те, которые можно записать в виде конечных де??ятичных дробей 51_68 , 39_65 , 85_185

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