Сократи обыкновенные дроби и выбери те, которые можно записать в виде конечных де??ятичных дробей 51_68 , 39_65 , 85_185
Математика
Сократи обыкновенные дроби и выбери те, которые можно записать в виде конечных де??ятичных дробей 51_68 , 39_65 , 85_185
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51/68=3/4=0,75 39/65=3/5=0,6 85/185=17/37
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