Выполните вычитание Срочно пожалуйста
Математика
Выполните вычитание Срочно пожалуйста
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Гость:
4ц2/9(*4)-1ц17/36=4ц8/9-1ц17/36=3ц44/36-1ц17/36=2ц27/36 6ц2/3(*7)-2ц6/7(*3)=6ц14/21-2ц18/21=5ц35/21-2ц18/21=3ц17/21 3ц1/6(*4)-2ц3/8(*3)=3ц4/24-2ц9/24=2ц28/24-2ц9/24=19/24 9ц7/20(*5)-4ц9/25(*4)=9ц35/100-4ц36/100=8ц135/100-4ц36/100=4ц99/100
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