План тэксту вужыная карона

Гость: Гость:

1)абавязак 2)паляванне 3)вужынная карона 4)сямён у лесу β 5)вужы 6)лоучы сабака 7)сябраванне сабаки с сямёнам 8)дзяучынка марыся 9)сямён просиць ягад у марыси 10)велизарны вуж