План тэксту вужыная карона

Беларуская мова
План тэксту вужыная карона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)абавязак 2)паляванне 3)вужынная карона 4)сямён у лесу β 5)вужы 6)лоучы сабака 7)сябраванне сабаки с сямёнам 8)дзяучынка марыся 9)сямён просиць ягад у марыси 10)велизарны вуж
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