Ребят , помогите написать сочинение ... Тема : " Почему нужно заботиться о детях?"

Гость: Гость:

Есть заботы родителей, которые требуют обязательного вмешательства в жизнь ребенка. Например, когда речь идет о сохранности его жизни — чтобы он не падал с высоты, не обжигался, не попадал под машину и тому подобное. А есть другие, например, научить ребенка заботиться о себе. 2. Когда ребенка начинают «отпускать» что-то делать самостоятельно (в разном возрасте, конечно, разное) — переходить улицу, самому делать уроки, выбирать друзей — то родитель чувствует страх. Страшно отпускать, но это приходится делать, иначе ребенок не научится самостоятельности. 3. Есть вещи, которые родителям делать очень важно. Одна из них — прислушиваться к желаниям и стремлениям ребенка, не перекрывая их своими переживаниями. Когда детям дают самостоятельность, они бывают очень благодарны родителям. К тому же, становятся более успешными и счастливыми.4. Участие взрослого состоит в том, чтобы пройти с ребенком путь освоения того, что он не умеет или с чем не справляется. Если он пропустил какое-то правило грамматики или недоучил таблицу умножения, то эти пробелы создают дальнейшие неуспехи. Ребенок может не понимать, насколько некоторые моменты фундаментальны, поэтому его нужно подстраховывать. Отсюда задача: отпускать, подстраховывая.