Три гнома договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Любознайка купил 5 ??ирожных Почемучка 7 А Фантазер вместо своей доли пирожных внес 120 рублей как гномам разделить между собой эти деньги что бы всем потратить пор...

Математика

Три гнома договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Любознайка купил 5 ??ирожных Почемучка 7 А Фантазер вместо своей доли пирожных внес 120 рублей как гномам разделить между собой эти деньги что бы всем потратить поровну

Автор: Гость