Три гнома договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Любознайка купил 5 ??ирожных Почемучка 7 А Фантазер вместо своей доли пирожных внес 120 рублей как гномам разделить между собой эти деньги что бы всем потратить пор...
Математика
Три гнома договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Любознайка купил 5 ??ирожных Почемучка 7 А Фантазер вместо своей доли пирожных внес 120 рублей как гномам разделить между собой эти деньги что бы всем потратить поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4 пирожных должен был купить каждый гном 120:12=10 рублей стоит 1 пирожное 4*10=40 рублей должен потратить каждый гном 7*10=70 руб потратил Почемучка 5*10=50 руб потратил Любознайка 70-40=30 руб должен получить Почемучка 50-40=10 руб ндолжен получить Любознайка 120-30-10=80 руб должен получить Фантазер
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