О чём идёт речь: ,,она открылась в 1892 году. Здесь бывали савицкий, малышкин, Мейерхо??ьд, касторский, ухтомский. Она сохранила множество уникальных изданий связанных с памятниками русской и мировой культуры 17-19 веков,,?
История
О чём идёт речь: ,,она открылась в 1892 году. Здесь бывали савицкий, малышкин, Мейерхо??ьд, касторский, ухтомский. Она сохранила множество уникальных изданий связанных с памятниками русской и мировой культуры 17-19 веков,,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю - это Третьяковская галерея
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