О чём идёт речь: ,,она открылась в 1892 году. Здесь бывали савицкий, малышкин, Мейерхо??ьд, касторский, ухтомский. Она сохранила множество уникальных изданий связанных с памятниками русской и мировой культуры 17-19 веков,,?

История

О чём идёт речь: ,,она открылась в 1892 году. Здесь бывали савицкий, малышкин, Мейерхо??ьд, касторский, ухтомский. Она сохранила множество уникальных изданий связанных с памятниками русской и мировой культуры 17-19 веков,,?

Автор: Гость