Решите задачу даю 10 б. Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал 4 часа со скорост??ю 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсант...

Математика
Решите задачу даю 10 б. Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал 4 часа со скорост??ю 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты прибыли ровно в час того же дня ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость была 80 км/ч
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