Решите задачу даю 10 б. Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал 4 часа со скорост??ю 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсант...

Математика

Решите задачу даю 10 б. Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал 4 часа со скорост??ю 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобус проехал оставшуюся часть пути, если в Углич экскурсанты прибыли ровно в час того же дня ?

Автор: Гость