При каких действительных значениях переменной x имеет смысл выражение корень из минус 2x+3?

Математика
При каких действительных значениях переменной x имеет смысл выражение корень из минус 2x+3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, речь идет о квадратном корне? Так как подкоренное выражение должно быть неотрицательным, то: - 2х + 3 ≥ 0 - 2х ≥ - 3     х ≤ 1,5 Ответ: х∈(-∞; 1,5] 
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