При каких действительных значениях переменной x имеет смысл выражение корень из минус 2x+3?
Математика
При каких действительных значениях переменной x имеет смысл выражение корень из минус 2x+3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, речь идет о квадратном корне? Так как подкоренное выражение должно быть неотрицательным, то: - 2х + 3 ≥ 0 - 2х ≥ - 3 х ≤ 1,5 Ответ: х∈(-∞; 1,5]
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