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Срочно, 3 номера 283,297,288.
Алгебра
Срочно, 3 номера 283,297,288.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 297 а) -2-a+n б) 2m №283 правильный ответ- в №288 а) 8х 2х б)3а
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