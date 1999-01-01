Подготовить сообщение о подвигах солдат

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Юрий Сергеевич Игитов — герой посмертно Очень часто подвиги российских солдат и офицеров в наши дни становятся общеизвестными после гибели героев. Именно так произошло и в случае с Игитовым Юрием. Рядовому было присвоено звание Героя РФ посмертно за выполнение долга и специального задания. Юрий Сергеевич принимал участие в Чеченской войне. Рядовому исполнился 21 год, но, несмотря на молодость, он показал мужество и доблесть в последние секунды своей жизни. Взвод Игитова попал в окружение дудаевских бойцов. Большинство товарищей погибли под многочисленными выстрелами противника. Бравый рядовой ценой своей жизни до последнего патрона прикрывал отход выживших солдат. При наступлении противника Юрий подорвал гранату, не сдавшись в плен врагу. Евгений Родионов — вера в Бога до последнего вздоха Подвиги российских солдат в наши дни вызывают безграничную гордость сограждан, особенно если дело касается молодых мальчишек, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой. Безграничный героизм и непоколебимую веру в Бога проявил Евгений Родионов, который под угрозой смерти отказался снимать нательный крест. Молодой Евгений был призван служить в 1995 году. Постоянную службу проходил на Северном Кавказе, на приграничном пункте Ингушетии и Чечни. Вместе с боевыми товарищами вступил в караул 13 февраля. Выполняя свою прямую задачу, солдаты остановили машину скорой помощи, в которой перевозилось оружие. После этого рядовые были захвачены в плен. Около 100 дней солдаты подвергались пыткам, жестоким избиениям и унижениям. Несмотря на невыносимую боль, угрозу смерти, бойцы не сняли нательные кресты. За это Евгению отрезали голову, а остальных сослуживцев расстреляли на месте. За мученическую смерть Родионов Евгений был награжден орденом Мужества посмертно. Как дата рождения определяет всю вашу дальнейшую жизнь Как отличить психопата? Есть три признака Такие особи могут привести в ужас каждого Янина Ирина — пример героизма и храбрости Подвиги русских солдат в наши дни — это не только героические поступки мужчин, но и невероятная доблесть российских женщин. Милая хрупкая девушка была участницей двух боевых операций в качестве медсестры во время Первой Чеченской войны. 1999 год стал третьим испытанием в жизни Ирины. 31 августа 1999 года стало роковым. Под угрозой для собственной жизни медсестра Янина спасла более 40 человек, совершив три поездки на БТР на линию огня.