Помогите пожалуйста! Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: 5/7 и 1/2; 7/20 и 1/15.
Математика
Помогите пожалуйста! Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: 5/7 и 1/2; 7/20 и 1/15.
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