Помогите пожалуйста! Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: 5/7 и 1/2; 7/20 и 1/15.

Математика

Помогите пожалуйста! Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: 5/7 и 1/2; 7/20 и 1/15.

Автор: Гость