Как обеспечить экологическую безопасность в России? Аргументы за и против ПОМОГ??ТЕ ПОЖАЛУЙСТАААА
География
Как обеспечить экологическую безопасность в России? Аргументы за и против ПОМОГ??ТЕ ПОЖАЛУЙСТАААА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За. Соблюдать чистоту в городе. Проводить еженедельные субботники. Проводить озеленение дворов и т.д. Против Не желание граждан следить за страной.
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