Помоги пожалуйста найти в этом упражнении найти все причастия!

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Помоги пожалуйста найти в этом упражнении найти все причастия!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надетым, - тут только одно причастие.
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