Алгоритм действия с микроскопом.

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Правила работы с микроскопомПри работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке:1. Работать с микроскопом следует сидя;2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало;3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать;4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение;5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;6. Опустить объектив 8 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла;7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения;8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм ;9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта.Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины;10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа;11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9;12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, микрометренный винт может перестать действовать;13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.