Предложение может состоять из________или______слов

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Предложение может состоять из________или______слов
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