Реши уравнение b-3705=5000
Математика
Реши уравнение b-3705=5000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В-3705=5000 В=5000+3705 В=8705 _______________ 8705-3705=5000 5000=5000
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