√-2х+3 ? как решить?
Математика
√-2х+3 ? как решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2x+3>=0 2x <3 x <1.5 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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