Срочно !!!! Написать сообщения об Отто фон Бисмарке и Джузеппе Гарибальди Спасибо

Гость: Гость:

Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен Бисмарк (1815-1898) Отто фон Шенхаузен Бисмарк происходил из знатного, но обедневшего прусского дворянского рода. Он родился в небольшом имении Шенхаузен, неподалеку от Берлина. Следуя семейной традиции, он должен был стать военным, но мать мечтала видеть сына дипломатом и Отто поступил на юридический факультет Геттингенского университета. Науками будущий канцлер себя не утруждал, отдавая большую часть своего времени фехтованию и пивным. Впоследствии он не раз хвастался победами в 27 дуэлях. Окончив образование в Берлинском университете, Бисмарк пытался поступить на дипломатическую службу, но не смог этого сделать из-за отсутствия связей и стал чиновником судебного ведомства. Однако эта служба продолжалась недолго, потому что вскоре Бисмарк оставил должность и отправился в деревню, где стал управлять двумя отцовскими имениями. Вскоре он стал преуспевающим помещиком, который славился своими охотничьими и другими победами. Бисмарк был необычайно волевым и физически выносливым человеком. В светских кругах его называли «бешеным юнкером». По политическим взглядам Бисмарк был ярым монархистом. Впоследствии один из сподвижников так сформулировал его политическое кредо: «Сила преобладает над правом!» В дни революции 1848 года Бисмарк явился в Берлин для подавления бунтовщиков во главе вооруженного отряда из своих крестьян. Действия Бисмарка были замечены властями, и через несколько лет именно ему был доверен пост руководителя германской внешней политики. Политическая карьера Бисмарка началась с поста посланника Пруссии при союзном сейме во Франкфурте. Там он изучил все хитросплетения австрийской политики и понял, что Австрия хочет ослабить влияние Пруссии и играть главную роль на политической арене. Для того чтобы оказать противодействие Австрии в этом ее стремлении, необходимо было обзавестись сильным союзником. Бисмарк побывал в Петербурге и Париже в должности посла и понял, что лучшими союзниками для Германии являются Россия и Франция. В 1862 году он отправился на родину и тогда же стал премьер- министром. 30 сентября 1862 года он произнес в ландтаге знаменитую речь: «Великие вопросы времени решаются не речами и не постановлениями большинства, а железом и кровью». Не считаясь с либеральной оппозицией, Бисмарк завершил военную реформу и усилил германскую армию. С этого времени Бисмарк твердо и решительно стал идти к намеченной цели-объединению Германии. В 1864 году он возглавил войну против Дании и при поддержке Австрии захватил Силезию и Гольштейн. Затем прусская армия выступила против Австрии и победила ее в Семинедельной войне 1866 года. В результате поражения Австрия признала право Пруссии на создание Северогерманского союза, в котором объединилось 21 государство. Объединение Германии было завершено в 1871 году, когда прусские войска победили Францию. Так осуществился план Бисмарка по превращению Германии в немецкий рейх. 18 января 1871 года прусский король был провозглашен германским императором, а Бисмарк стал его канцлером. Однако карьера Бисмарка закончилась вскоре после смерти Вильгельма І (1797 - 1888). Его приемник, Вильгельм II, опасался усиления влияния Бисмарка. Просьба Бисмарка об отставке была подана и принята 20 марта 1890 года. Он покинул Берлин, причем толпы народа шумно приветствовали за заслуги перед Германией. Уже при жизни он стал предметом поклонения и подражания, а после смерти Бисмарка ему даже ставили памятники в разных местах империи. Гарибальди Джузеппе (1807-1882), народный герой Италии, один из вождей революционного крыла Рисорджименто. Свыше 10 лет сражался за независимость южноамериканских республик. Участник Итальянской революции 1848-1849, организатор обороны Римской республики 1849. В 1848, 1859 и 1866 во главе добровольцев участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860 возглавил поход «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу Итальянской революции 1859-60. В 1862 и 1867 пытался вооруженной силой освободить Рим от власти пап. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов сражался добровольцем на стороне Франции. + + + Гарибальди, Джузеппе (1807 - 1882) - знаменитый итальянский революционер. Вступив в 1832 г. в организованное Маццини тайное общество "Молодая Италия", Гарибальди принимает виднейшее участие во всех революционных попытках, имевших целью объединение Италии. В 1848 г., когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди становится во главе революционных батальонов, начавших борьбу с Австрией за полную политическую и национальную независимость Италии. Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее популярных в Европе. После 1848 г. Гарибальди продолжал поддерживать своим оружием все революционные вспышки не только в Италии, но и за ее пределами. В 1870 - 1871 г.г. Гарибальди участвует во франко-прусской войне на стороне Франции и становится с этого времени кумиром республиканских кругов Франции. Имя Гарибальди сделалось синонимом революционной отваги и неустрашимости