Задача : на дереве сидело 5 воробьёв потом их распугали мальчишки 2 воробья улетели сколько воробьёв осталось на дереве

Математика

Задача : на дереве сидело 5 воробьёв потом их распугали мальчишки 2 воробья улетели сколько воробьёв осталось на дереве

Автор: Гость