Задача : на дереве сидело 5 воробьёв потом их распугали мальчишки 2 воробья улетели сколько воробьёв осталось на дереве

Математика
Задача : на дереве сидело 5 воробьёв потом их распугали мальчишки 2 воробья улетели сколько воробьёв осталось на дереве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2=3(воробья) остались на дереве
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