В каждом из 8 блоков представлено 4 лексических значений одного и того же слова все слова взятые из словаря русского языка Ожегова одно из лексических значений взятое со страниц словаря русского языка остальные придуманы

Русский язык

В каждом из 8 блоков представлено 4 лексических значений одного и того же слова все слова взятые из словаря русского языка Ожегова одно из лексических значений взятое со страниц словаря русского языка остальные придуманы

Автор: Гость