В каждом из 8 блоков представлено 4 лексических значений одного и того же слова все слова взятые из словаря русского языка Ожегова одно из лексических значений взятое со страниц словаря русского языка остальные придуманы

Русский язык
В каждом из 8 блоков представлено 4 лексических значений одного и того же слова все слова взятые из словаря русского языка Ожегова одно из лексических значений взятое со страниц словаря русского языка остальные придуманы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жир как правило в животе,но и в жопе.
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