Какие могут быть синонимы к слову Barlıdır?
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Какие могут быть синонимы к слову Barlıdır?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продуктивный, производительный, эффективный; полезный, плодовитый, благоприятный, конструктивный, спорый, результативный. Ant. неплодотворный, непродуктивный, непроизводительный
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