Ka(2+)+So (4)(2-)→BaSO (4)↓
Химия
Ka(2+)+So (4)(2-)→BaSO (4)↓
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO4+BaCl2=2KCl+BaSO4↓
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста. Объясните пожалуйста как в последних примерах придт?? к одному знаменателю? Умножить один из них на минус 1?
Русский язык
Алгебра
Что такое график функции и как его строить помогите мне пожалуйста!!!!Пишу вопрос уже 2 раз а никто не отвечает!!!Обьясните мне тему с этим всем и ...
Литература
Помогите пожалуйста срочно,не большую сказку о том как жук превратился в жучище(и??и домик в домину).