Решить уравнение(x+45)-24=50 (985-a)-167=426 273-(x-54)=136
Математика
Решить уравнение(x+45)-24=50 (985-a)-167=426 273-(x-54)=136
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+45=50+24 х+45=74 х=74-45 х=29 __________ 985-а=426+167 985-а=593 а=985-593 а=392 __________ х-54=273-136 х-54=137 х=137+54 х=191
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