Государства которые были союзниками Франции в 1805-1810 гг.
История
Государства которые были союзниками Франции в 1805-1810 гг.
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Бавария, Баден, Берг и Клеве (Немецкие Королевства), Вестфалия, Герцогство Варшавское, Голландия, Испания, Итальянское Королевство. Противники: Российская империя и Англия.
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