Составь слова по схеме. 1. корень окончание 2.приставка корень окончание 3. приставка корень суффикс окончание 4. корень суффикс окончание. придумай и запиши с этими словами предложения.
Русский язык
Составь слова по схеме. 1. корень окончание 2.приставка корень окончание 3. приставка корень суффикс окончание 4. корень суффикс окончание. придумай и запиши с этими словами предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ворона. ворон-корень, а-окончание. 2) перелетать. пере-приставка, лет-корень, ать-окончание. 3) прибрежный. при-приставка, бреж-корень, н-суффикс, ый-окончание. 4) домик. дом-корень, ик-суффикс, окончание нулевое. над предложениями сами думайте.)
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Русский язык
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