Составь слова по схеме. 1. корень окончание 2.приставка корень окончание 3. приставка корень суффикс окончание 4. корень суффикс окончание. придумай и запиши с этими словами предложения.

Русский язык

Составь слова по схеме. 1. корень окончание 2.приставка корень окончание 3. приставка корень суффикс окончание 4. корень суффикс окончание. придумай и запиши с этими словами предложения.

Автор: Гость