Нужно разобрать слова составу :написал, прибрежный побежишь недоверчивая. Позвон??шь преподнесла подъезд подорожник

Гость: Гость:

На (приставка)пис(корень)ал(суффикс) 0(оканчание) при(приставка)бреж(корень)н(суффикс)ый(оканчание) по (приставка)беж(корень)ишь(оканчание) не (приставка)довер(корень)чив(суффикс)ая(оканчание) по (приставка)звон(корень)ишь(оканчание) пре (приставка)поднес(корень)л(суффикс)а(оканчание) под (приставка)езд(корень) по (приставка)дорож(корень)ник(суффикс)