20 баллов Помогите!!! Номер 2 под скобкой 2 вопросы 123
Английский язык
20 баллов Помогите!!! Номер 2 под скобкой 2 вопросы 123
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом вопросе будет ответ true, а во втором: unstated
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