Вычисление произведений и частных.найдите частное:а)22220:55

Математика
Вычисление произведений и частных.найдите частное:а)22220:55
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Ответ: 22220:55=404; частное=404
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