Какие практические задания можно выполнить на тему "Сезонные явления в природе"????

Окружающий мир
Какие практические задания можно выполнить на тему "Сезонные явления в природе"????
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Гость:
К примеру можно рассмотреть, как листья меняют цвет.
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