Чому дорівнює висота прямокутного паралепіпеда, якщо площа його діагонального переріза дорівнює 35 см,а сторони основи дорівнюють 3 і 4 см
Математика
Чому дорівнює висота прямокутного паралепіпеда, якщо площа його діагонального переріза дорівнює 35 см,а сторони основи дорівнюють 3 і 4 см
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